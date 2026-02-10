Пожарные спасли людей и ликвидировали возгорание в Подмосковье

В воскресенье, 1 февраля, сотрудники 250-й пожарно-спасательной части и отдельного поста ПСЧ-250 ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали семь человек и потушили пожар в складском здании Орехово-Зуевского городского округа.

Как сообщил заместитель начальника части Николай Кошельков, в службу экстренной помощи «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о возгорании в одноэтажном здании в поселке Пригородный.

Прибыв на место, пожарные обнаружили густой дым, идущий из окон. Специалисты в дыхательных аппаратах провели разведку и выяснили, что возгорание произошло в помещении для хранения продуктов. Пожарные сразу же эвакуировали семерых сотрудников из соседних помещений и развернули две рабочие линии для ликвидации очага возгорания.

Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и угрозой распространения огня. Общая площадь складского здания составляла около 2000 квадратных метров. Благодаря слаженной работе огнеборцев распространение пламени удалось предотвратить, пожар был локализован на площади около 7 квадратных метров и успешно ликвидирован. Никто не пострадал.