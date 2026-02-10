Пожарные спасли четырех коз из горящей хозяйственной постройки

В понедельник, 26 января, работники 243-й и 249-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание в одноэтажной хозяйственной постройке в Орехово-Зуевском городском округе и спасли четырех коз.

Заместитель начальника ПСЧ-243 Николай Великий рассказал, что вечером в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о возгорании в частном подворье деревни Яковлевская, на территории СНТ «Вертолет-1».

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили открытое горение кровли и сильное задымление. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы, провели разведку, развернули рукавные линии и приступили к тушению. Специалисты направили по одному стволу на защиту жилого дома хозяев и соседей, а два ствола — непосредственно на очаг возгорания.

В ходе разведки было установлено, что пожар возник в одной из комнат хозяйственной постройки, а остальные помещения были сильно задымлены. При обследовании здания огнеборцы обнаружили внутри четырех коз. Спасатели открыли вольер и вывели животных из горящего здания, после чего передали их владельцам.

Благодаря оперативным и слаженным действиям работников подразделений распространение пламени было предотвращено, а пожар потушен в кратчайшие сроки. Никто не пострадал.