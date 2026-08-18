Пожарные спасли 90-летнюю женщину из горящего дома в Волоколамском округе

Во вторник, 18 августа, сотрудники 208-й и 336-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в частном доме и спасли 90-летнюю женщину. Инцидент произошел в садовом товариществе «Раздолье» в Волоколамском муниципальном округе.

Около девяти часов утра очевидцы сообщили о пожаре в единую службу экстренной помощи «Система-112». На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты.

По прибытии огнеборцев на место происшествия они обнаружили, что горит мансарда двухэтажного жилого дома. Было сильное задымление по всему щитовому зданию. Специалисты сформировали звено газодымозащитной службы и приступили к разведке и тушению пламени.

На втором этаже рядом с эпицентром пожара была обнаружена пожилая женщина. Пожарные вывели ее на улицу и передали медикам. Благодаря оперативным действиям возгорание было ликвидировано, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и полностью отстоять первый этаж.