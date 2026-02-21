Пожарные спасли 10 кошек редких пород при тушении пожара в Химках

В пятницу, 20 февраля, сотрудники 317-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и противопожарной службы МЧС России по Московской области оперативно ликвидировали возгорание в частном доме в микрорайоне Сходня городского округа Химки. В ходе тушения пожара были спасены 10 кошек редких пород.

Начальник 317-й пожарно-спасательной части Виталий Алексеев сообщил, что хозяйка дома вовремя вызвала спасателей через службу экстренных вызовов «Система-112». Она рассказала, что горит пристройка к жилому дому.

«Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что в горящей пристройке женщина содержала кошек породы каракал и бенгальская. Существовала угроза не только для жизни животных, но и распространения огня на всю площадь дома», — отметил Виталий Алексеев.

Пожарные быстро эвакуировали жильцов и приступили к тушению. Благодаря их оперативным действиям, удалось спасти всех питомцев и ликвидировать возгорание на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет.