Пожарные системы бесплатно установят в домах с многодетными семьями в Балашихе

С апреля по май 2025 года в квартирах и домах в Балашихе, где проживают многодетные семьи, бесплатно установят дымовые пожарные извещатели. Работы выполнят в рамках муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Пожарные сигнализации бесплатно установят и там, где проживают семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящие на учете в окружном управлении социального развития № 1 Министерства социального развития Московской области и зарегистрированные в Балашихе. Кроме того, установку проведут в жилых помещениях, принадлежащих муниципалитету.

Такие мероприятия значительно повышают уровень безопасности жилья и позволяют оперативно оповещать о возникновении пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году пожароопасный сезон в регионе начался раньше обычного, 20 марта, и продлится до 15 ноября.