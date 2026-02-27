Пожарные Серебряных Прудов провели учения на местной котельной

В разгар отопительного сезона безопасность объектов теплоснабжения становится приоритетом. Личный состав 207-й пожарно-спасательной части Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» провел масштабные тактико-специальные учения на одной из муниципальных котельных Серебряных Прудов.

«Котельная — это сложный инженерный узел. Здесь мы имеем дело с оборудованием под высоким давлением, горюче-смазочными материалами и запасами топлива. Любое возгорание здесь может развиваться молниеносно, поэтому наши действия должны быть отточены до автоматизма. Ошибки здесь недопустимы», — сообщил начальник части Алексей Мукасеев.

По легенде учений, на объекте произошло сильное задымление. Огнеборцы провели оперативное боевое развертывание: в считанные минуты от автоцистерны были проложены магистральные и рабочие рукавные линии. Ключевым этапом стала отработка навыков в условиях нулевой видимости и среды, непригодной для дыхания.

Пожарные использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания, имитируя спасение людей и поиск очага возгорания в густом дыму. Помимо практических действий бойцов, важная роль была отведена персоналу котельной. После завершения активной фазы учений Алексей Мукасеев провел для сотрудников предприятия противопожарный инструктаж.

Работникам напомнили не только правила вызова экстренных служб, но и алгоритмы использования первичных средств пожаротушения.