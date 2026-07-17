Пожарные провели занятие по безопасности для детей в Одинцовском городском округе

В пятницу, 17 июля, сотрудники 318-й пожарно-спасательной части вместе с представителями надзорной деятельности Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона организовали мероприятие по безопасности для детей. Оно прошло на территории дома отдыха «Коралово».

Начальник пожарно-спасательной части Сергей Жучков сообщил, что целью встречи было познакомить молодежь с профессией пожарного и воспитать у них культуру безопасности.

Спасатели поговорили с детьми о правилах пожарной безопасности и безопасного отдыха у водоемов. Они напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и сжигание мусора.

Особое внимание уделили требованиям пожарной безопасности в быту. Пожарные разобрали с детьми случаи возникновения пожаров из-за неправильного обращения с огнем и напомнили, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

Также специалисты обсудили с детьми тему отдыха у водоемов и попросили их купаться только в специально оборудованных местах и под присмотром взрослых.

Кроме того, пожарные рассказали детям о своей профессии, показали технику и пожарно-техническое вооружение. Дети смогли посидеть в кабине пожарного автомобиля и примерить боевую одежду пожарного.