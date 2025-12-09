Пожарные провели урок мужества для школьников в Воскресенске

Сотрудники отдельного поста 314-й пожарно-спасательной части территориального управления № 8 «Мособлпожспасп» и инструкторы Центра патриотического направления «Аквариум» организовали занятие в школе «Горизонт». Они поговорили с ребятами о своей профессии.

На мероприятии дети узнали больше о профессии пожарного. Также специалисты оценили их знания в области пожарной безопасности.

«На занятиях мы всегда стараемся разнообразить общение со школьниками и организовать наши встречи как можно интереснее и увлекательнее. Мы позволяем детям рассмотреть пожарно-техническое вооружение, подержать его в руках, примерить боевую одежду и каску пожарного. Особое внимание на занятии было уделено безопасности при обнаружении подозрительных предметов», — прокомментировал сотрудник «Мособлпожспаса» Юрий Зинченко.

В практической части занятия школьников обучали собирать и разбирать макет автомата Калашникова.

Отметим, что такие встречи проходят в школах округа регулярно.