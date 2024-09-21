Пожарные провели урок для детей из Любучанской школы
Встречу с пожарной бригадой организовали для дошкольников в поселке Любучаны. Ребятам рассказали о правилах обращения с огнем и дали примерить экипировку спасателей.
Специалисты пожарной службы рассказали дошкольникам о пользе и опасности огня, причинах его возникновения, о том, как тушить возгорание и как правильно вызвать пожарных.
Ребятам дали осмотреть пожарную машину и описали предназначение каждого ее отсека. Также каждый желающий мог примерить униформу.
Кроме того, пожарные рассказали о своей непростой профессии. Отметим, что урок прошел в рамках месячника безопасности.
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