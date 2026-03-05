Пожарные провели урок безопасности для школьников в Воскресенске

В гимназии № 1 сотрудники второй пожарно-спасательной части — помощник начальника караула прапорщик Александр Коротаев и пожарный Максим Андрюшин — провели открытый урок для учеников пятого класса. Спасатели приехали к учебному заведению на пожарной машине, что сразу привлекло внимание школьников.

Еще до начала урока ребята с интересом рассматривали спецтехнику, изучали мигалки и сигнальное оборудование, наперебой задавали вопросы гостям. Для многих это была уникальная возможность увидеть изнутри машину, которая ежедневно спешит на помощь людям.

В ходе встречи гости подробно рассказали детям о современных средствах тушения пожаров, которые применяются в самых разных условиях — от городских квартир до лесных массивов и промышленных объектов. Школьникам показали устройство огнетушителей, объяснили принципы их работы и даже дали возможность примерить некоторые элементы защитных костюмов пожарных. Ребята с восторгом облачались в тяжелые каски и боевки, на себе ощутив, насколько непроста и ответственна работа огнеборцев.

Главной целью встречи стало напоминание детям правил пожарной безопасности и алгоритма действий в экстренной ситуации. Александр Коротаев подробно разобрал с учениками, как вести себя при обнаружении возгорания: не поддаваться панике, покинуть опасную зону и, самое важное, правильно сообщить о пожаре по телефону. Спасатель объяснил, что диспетчеру необходимо четко назвать адрес, место возгорания и свои контактные данные — только тогда помощь сможет прийти максимально быстро. В завершение урока дети поблагодарили гостей и пообещали неукоснительно соблюдать правила безопасности.