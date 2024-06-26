Пожарные провели тренировку по безопасности для школьников в Химках

Ученикам школы № 30 городского округа Химки рассказали о правилах безопасности на каникулах. Пожарные провели тренировку и показали, с какой техникой работают на выездах.

Ученики школы № 30 во время профилактического занятия с сотрудниками МЧС узнали, как устроена пожарная машина и как пользоваться огнетушителем. Чтобы закрепить информацию, детям разрешили самим попробовать потушить возгорание при помощи пожарного рукава и ствола. Всего в мероприятии приняли участие более 50 школьников.

«Так как наш отдел прививает культуру пожарной безопасности с детства, мы стараемся при любом удобном случае рассказывать нашим юным зрителям о правилах пожарной безопасности: как делать нельзя, как избежать пожара, что делать в случае его возникновения. Пытаемся привить основные базовые знания, ответить на вопросы. Также используем интерактивные игры. Стараемся охватить и теорию, и практику», — рассказал заместитель начальника химкинского федерального государственного пожарного надзора Николай Григорьев.

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