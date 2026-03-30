Пожарные провели рейды по повышению пожарной безопасности в Подмосковье

В выходные дни, 28 и 29 марта, сотрудники пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели серию профилактических мероприятий в городских округах Кашира, Коломна, Пушкинский, Серпухов, Ступино и муниципальном округе Серебряные Пруды.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин подчеркнул, что основная цель таких встреч — снижение риска возникновения пожаров. Он отметил, что большинство возгораний в жилье происходит из-за человеческой беспечности и нарушения правил эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования.

В ходе рейдов специалисты разъясняли домовладельцам правила пожарной безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не перегружать электросеть, не использовать неисправные розетки и самодельные обогреватели. Особое внимание уделялось правильной эксплуатации печей.

Также пожарные напоминали о необходимости держать первичные средства пожаротушения (огнетушители или емкости с водой) и рекомендовали установить автономные пожарные извещатели. Кроме того, спасатели вручили населению памятки с основными правилами пожарной безопасности.

Отдельной темой профилактических встреч стало предупреждение о недопустимости пала сухой травы. Сергей Щетинин отметил, что с наступлением весны многие жители стремятся быстро очистить придомовые и дачные участки от прошлогодней растительности с помощью пламени, не осознавая всей опасности такого метода.