Пожарные провели рейд по безопасности в частном секторе Воскресенска

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск побывали с проверкой в частном секторе города. Недавно здесь произошел пожар, который унес жизни двух девочек в возрасте 10 и 11 лет.

Заместитель начальника отдела Игорь Мальков рассказал, что на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в бане. Внутри находились малолетние дети. Отец девочек получил ожоги во время тушения и был госпитализирован.

Баня и дом представляли собой одно строение. Это было временное жилье, на этом же участке семья строила большой дом, а пока проживали в маленьком. По правилам пожарной безопасности здесь, как говорят специалисты, все было сделано правильно: и предбанник, и большое окно. Но вот только в экстренной ситуации трагедии избежать не получилось.

В причинах трагедии разбирается следствие. А сотрудники пожарной охраны в очередной раз предупреждают жителей частного сектора о необходимости соблюдать простые, но такие важные требования безопасности. Нужно перед отопительным сезоном тщательно проверять электропроводку.

Самое простое, что может сделать любой человек самостоятельно — это приобрести на маркетплейсах автономные дымовые пожарные извещатели. Этот незамысловатый прибор работает от батарейки «Крона» и поможет избежать беды.

«Там стоит специальный фотоэлемент. Датчик воспроизводит очень громкий звук, который сигнализирует о том, то в квартире произошло задымление и необходимо обратить на это внимание. Особенно это помогает ночью, когда люди спят, чтобы оповестить и разбудить человека», — рассказал старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску Александр Масягин

Сотрудники отдела надзорной деятельности напоминают о правилах пожарной безопасности, проводя рейды в школах и детских садах, в учреждениях культуры.