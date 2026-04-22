Пожарные провели профилактическое занятие для дошкольников в Коломне

Начальник части Сергей Есипов рассказал, что спасатели познакомили детей с особенностями своей профессии и показали оборудование аварийно-спасательного автомобиля. Специалисты продемонстрировали малышам индивидуальные средства защиты органов дыхания и аварийно-спасательный инструмент, объяснили, в каких ситуациях они применяются.

Кроме того, дошкольникам напомнили о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в общественных местах, на улице и на природе. Спасатели рассказали детям о последствиях шалостей с огнем и действиях в экстренных ситуациях. В конце встречи наиболее смелые ребята под руководством опытных наставников поработали со специальным инструментом и почувствовали себя настоящими спасателями.