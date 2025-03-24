Пожарные провели профилактические рейды в 4 округах Подмосковья

Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» 22 и 23 марта провели серию рейдов в четырех округах Подмосковья. Специалисты напомнили жителям правила пожарной безопасности и раздали им памятки.

Спасатели во время рейдов в Ступине, Серпухове, Кашире и муниципальном округе Серебряные Пруды обратили особое внимание на самые распространенные причины возникновения пожаров в жилых домах, среди которых нарушение правил использования приборов и неисправность электропроводки.

«Такие мероприятия позволяют не только предотвратить потенциальные угрозы, но и повысить уровень осведомленности населения о мерах безопасности, что в конечном итоге способствует снижению количества чрезвычайных ситуаций», — пояснил первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.

Огеборцы призвали жителей не перегружать электросети, а также следить за состоянием инженерных систем и держать под рукой средства пожаротушения. Кроме того, они порекомендовали рассказать детям об опасности игр с огнем.

«Сотрудники госучреждения напомнили, что соблюдение простых, но жизненно важных правил может предотвратить трагедии и сохранить жизни людей», — подчеркнул Голяк.