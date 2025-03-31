Пожарные провели профилактические рейды в 4 округах Подмосковья

Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» в выходные провели профилактические беседы с жителями четырех округов. Специалисты напомнили, как избежать возгорания, а также, как действовать при задымлении или распространении пламени.

Рейды прошли в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах. Спасатели отметили, что самое главное — сохранять спокойствие и действовать в соответствии с правилами.

«Кроме того, пожарные рекомендовали владельцам жилья следить за состоянием электрооборудования, обращая особое внимание на целостность электропроводки. Специалисты посоветовали гражданам установить заземление и автоматические выключатели, которые помогут минимизировать риск короткого замыкания и поражения током», — рассказал первый заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк.

Огнеборцы призвали людей не оставлять без присмотра включенные бытовые и зарядные приборы, а также не перегружать розетки. Перед уходом из дома следует отключать все электронные устройства.

Жителям округов вручили памятки, где перечислены ключевые правила безопасности и указаны номера телефонов экстренных служб.