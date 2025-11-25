Пожарные провели открытый урок для школьников в Пушкино

В ходе занятия школьникам объяснили, почему нельзя играть со спичками и другими огнеопасными предметами. Особое внимание было уделено алгоритму действий в случае возникновения пожара: как не поддаваться панике, как правильно покинуть опасное помещение, куда не следует прятаться и как звать на помощь. Также были обозначены действия, которых следует избегать как в стенах школы, так и дома, чтобы не усугубить ситуацию и не подвергать себя и других еще большей опасности.

Одним из ключевых моментов урока стало напоминание о главном телефоне вызова экстренных служб — универсальном номере 112. Детям объяснили, что этот номер является единым для всех видов помощи — пожарных, полиции, скорой медицинской помощи — и работает круглосуточно.

«Особый интерес у детей вызвала практическая часть, где ребятам показали и рассказали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также школьники с большой радостью и интересом примерили на себя боевую одежду пожарного», — отметили в учебном заведении.