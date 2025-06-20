Пожарные провели игровую программу в детском лагере «Искра» в Красногорске

Телеканал 360
Фото: Телеканал 360

Для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Искра» в Красногорске, организовали мероприятие по пожарной безопасности. Такие уроки в игровой форме проводят для ребят на каждой смене.

Сейчас в лагере отдыхает 268 детей от восьми до 14 лет. Все они приняли участие в учебно-практическом тематическом дне.

Урок прошел в адаптированном под возраст и интересы детей формате.

«Конечно, необходимо применять именно игровую форму — загадки, какие-то сценки, фильмы или мультики», — добавила инженер отделения пожаротушения МЧС России по городскому округу Красногорск Яна Ващенкова.

«Первое самое главное это не паниковать, потому что паника — это самое ужасное, что может быть в этот момент. Второе: что мы берем всех домашних животных, если есть младшие братья сестры — берем их, родителей забираем и выходим на улицу», — рассказала об усвоенном уроке участница лагерной смены Антонина Митрофанова.

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