Пожарные провели игровую программу в детском лагере «Искра» в Красногорске

Для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Искра» в Красногорске, организовали мероприятие по пожарной безопасности. Такие уроки в игровой форме проводят для ребят на каждой смене.

Сейчас в лагере отдыхает 268 детей от восьми до 14 лет. Все они приняли участие в учебно-практическом тематическом дне.

Урок прошел в адаптированном под возраст и интересы детей формате.

«Конечно, необходимо применять именно игровую форму — загадки, какие-то сценки, фильмы или мультики», — добавила инженер отделения пожаротушения МЧС России по городскому округу Красногорск Яна Ващенкова.