Пожарные провели экскурсию для школьников в Пушкино

В рабочем поселке Правдинский прошел урок безопасности, где школьники получили знания о том, как действовать при пожаре и вызвать помощь. Мероприятие, организованное на базе 263-й пожарно-спасательной части, провели для третьеклассников.

Героями этого дня стали сотрудники противопожарно-спасательной службы, которые распахнули двери своего подразделения для учеников. Как сообщает Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», главной целью интерактивного занятия было не только знакомство детей с профессией пожарного-спасателя, но и формирование у них ключевых навыков, способных спасти жизнь. Заместитель начальника подразделения Алексей Финягин подчеркнул, что подобные встречи имеют важное значение для подрастающего поколения.

«В ходе экскурсии работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали школьникам пожарно-спасательное оборудование и технику, используемые при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Огнеборцы также рассказали о причинах возникновения пожаров и о том, как правильно действовать в случае их обнаружения. Особый интерес у детей вызвала возможность примерить шлем-каску пожарного и увидеть в действии пожарную выдвижную автолестницу», — рассказал Алексей Финягин.

Кроме того, школьникам подробно объяснили алгоритм действий в случае обнаружения возгорания: как не паниковать, как быстро покинуть опасное помещение, используя безопасные пути эвакуации, и как правильно вызвать экстренные службы по номерам 101 и 112. Особое внимание было уделено тому, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру, чтобы помощь прибыла максимально оперативно.