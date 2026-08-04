Пожарные Подмосковья предупредили об опасности неисправных автомобилей

Некоторые водители пренебрегают прохождением техосмотра и наличием исправных средств пожаротушения, забывая о реальных рисках. Изношенная проводка или просроченный огнетушитель могут привести к трагедии.

Начальник ПСЧ-246 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Грачев подчеркнул, что состояние автомобиля и наличие исправного огнетушителя могут спасти машину или даже жизнь в критический момент.

Дмитрий Грачев отметил, что огонь в автомобиле распространяется стремительно, и салон может выгореть за считанные минуты. Он призвал водителей помнить, что огнетушитель нужен не для инспектора, а для собственной безопасности. Исправное средство пожаротушения помогает справиться с возгоранием на ранней стадии.

По правилам пожарной безопасности огнетушитель должен быть в наличии и в рабочем состоянии, с действующим сроком годности и исправным манометром. История знает немало случаев, когда исправное средство пожаротушения под рукой помогало водителям предотвратить трагедию.