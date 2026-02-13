Пожарные предотвратили распространение огня в деревне Харитоново

В ГКУ МО «Мособлпожспас» пришло письмо со словами благодарности от старосты деревни Харитоново. В нем она выразила признательность работникам отдельного поста 257-й пожарно-спасательной части за оперативное тушение пожара в жилом доме и предотвращение распространения огня на соседние здания.

Заместитель начальника ОП ПСЧ-257 Александр Тамаров рассказал, что 29 января в службу «Система-112» поступило сообщение о возгорании в городском округе Подольск, деревне Харитоново, на улице Новой.

Огнеборцы ОП ПСЧ-257 вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы незамедлительно выехали на место происшествия. Несмотря на сложные дорожные условия, пожарные прибыли в считанные минуты. Специалисты быстро оценили обстановку и приступили к тушению. Они не позволили пламени переброситься на рядом стоящие жилые дома.

«Я, староста деревни Харитоново, выражаю огромную благодарность сотрудникам пожарной части из села Сынково городского округа Подольск, которые были на месте пожара 29 января. Пожарная машина прибыла ровно через 5 минут после моего звонка на 112, преодолев 300 метров тяжелейшего бездорожья, и спасла 20 соседних домов», — написала староста в своем послании.