Пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом в Чехове

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что о пожаре в частном доме, расположенном на территории СНТ «Соколиная гора», стало известно около девяти часов вечера. На место происшествия незамедлительно отправились два пожарных расчета на автоцистернах и дежурная смена спасателей на аварийно-спасательном автомобиле.

По словам Дмитрия Чебочкина, прибыв на место, пожарные увидели, что баня горит открытым огнем, ее размеры составляли примерно восемь на восемь метров. Огонь угрожал соседнему жилому дому. Местные жители уже пытались справиться с пожаром, закидывая пламя снегом. Пожарные оперативно развернули рукавные линии и подали воду на горящее строение, одновременно приступив к охлаждению стены соседнего дома. В результате огонь был локализован, не успев распространиться на жилой дом. Никто не пострадал.