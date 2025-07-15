Пожарные потушили два возгорания после удара молний в Истринском округе

В Истринском округе сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали два возгорания после удара молний. В деревне Буньково загорелся сарай, а в деревне Холщевики воспламенилась мансарда жилого дома, сообщили в пресс-службе организации.

Пожарные ПСЧ-331 быстро локализовали огонь в около домовой пристройке площадью 15 квадратных метров и не дали ему перекинуться на другие участки.

В случае в масардой проявили себя работники ПСЧ-331 и ПСЧ-223. Они оперативно проложили магистраль к ближайшему водоему и потушили возгорание на 13 квадратных метрах.

Соседние постройки остались целыми. Пострадавших нет.