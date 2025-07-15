Пожарные потушили два возгорания после удара молний в Истринском округе

В Истринском округе сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали два возгорания после удара молний. В деревне Буньково загорелся сарай, а в деревне Холщевики воспламенилась мансарда жилого дома, сообщили в пресс-службе организации.
Пожарные ПСЧ-331 быстро локализовали огонь в около домовой пристройке площадью 15 квадратных метров и не дали ему перекинуться на другие участки.
В случае в масардой проявили себя работники ПСЧ-331 и ПСЧ-223. Они оперативно проложили магистраль к ближайшему водоему и потушили возгорание на 13 квадратных метрах.
Соседние постройки остались целыми. Пострадавших нет.
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