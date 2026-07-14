Пожарные помогли транспортировать пожилую женщину в больницу в Рошале

В понедельник, 13 июля, сотрудники 320-й пожарно-спасательной части пришли на помощь работнику социальной службы в городе Рошаль Шатурского муниципального округа. Они участвовали в транспортировке пожилой женщины в карету «скорой помощи».

Начальник дежурного караула Сергей Кузьмичев рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от сотрудницы социальной службы. Она сообщила, что пришла с запланированным визитом к 87-летней женщине, но не смогла войти в квартиру: хозяйка не отвечала на звонки и не открывала дверь.

Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и решили попасть в квартиру на третьем этаже через открытое окно балкона. В присутствии сотрудников полиции специалисты по трехколенной лестнице поднялись наверх и успешно вошли внутрь. Хозяйка квартиры лежала на полу в коридоре и была не в состоянии самостоятельно подняться.

Спасатели открыли входную дверь и обеспечили доступ социальному работнику, которая незамедлительно вызвала «скорую помощь». После прибытия медиков и осмотра ими пенсионерки было принято решение о госпитализации. Работники дежурного караула осторожно уложили больную на мягкие носилки и вместе с полицейскими перенесли ее в автомобиль «скорой помощи», который доставил ее в лечебное учреждение.