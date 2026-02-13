Пожарные помогли медикам вытащить застрявшую в снегу скорую

В четверг, 12 февраля, работники 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли медиков и их пациентку. Автомобиль скорой помощи застрял в снегу на территории СНТ «Коммунальник» муниципального округа Шатура.

Начальник части Сергей Бугай рассказал, что в девять часов вечера в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил сигнал о том, что карета скорой помощи не может продолжить движение из-за сугробов. В автомобиле находилась беременная женщина, нуждавшаяся в немедленной госпитализации.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что автомобиль медиков глубоко застрял в снегу. Используя буксировочный трос от автоцистерны, работники противопожарно-спасательной службы оперативно вытянули машину на расчищенный участок дороги. После этого медики незамедлительно доставили роженицу в больницу.