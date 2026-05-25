Пожарные обеспечат безопасность на фестивале «Мелиховская весна»

С 22 по 31 мая на территории музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» пройдет XXVI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Безопасность участников и зрителей будут обеспечивать работники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», а также сотрудники федеральной противопожарной службы и полиции.

Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что специалисты противопожарно-спасательной службы следят за порядком на территории, чтобы «любая драма оставалась только на сцене».

В этом году в программе фестиваля — 26 спектаклей от коллективов из шести стран, включая театры из Абхазии и Казахстана. Гостей ждут выступления на открытой сцене на 600 мест и в камерном зале, а также творческие встречи с известными артистами.

Перед каждым спектаклем специалисты тщательно обследуют сцену и прилегающую территорию, контролируют, чтобы декорации и реквизит не стали причиной возможного возгорания. Кроме того, спасатели раздают гостям фестиваля памятки с правилами безопасности и номером телефона экстренных служб 112.