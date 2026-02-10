Пожарные локализовали возгорание в складском помещении

В среду, 28 января, сотрудники 244-й, 246-й, 310-й и 318-й пожарно-спасательных частей, а также отдельного поста ПСЧ-244 ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы справились с возгоранием в нежилом здании на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе.

Альберт Джубуев, первый заместитель начальника территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщил, что в 19:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри двухэтажного здания. Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов в 20:58 пожар удалось локализовать на площади 1800 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседнее офисное здание и склад с опилками», — заявил Джубуев. В 23:33 открытое горение было ликвидировано.