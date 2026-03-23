Пожарные локализовали возгорание в деревне Самойлиха

В воскресенье, 22 марта, сотрудники 273-й, 292-й и 295-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили пожар в одноэтажном деревянном доме в деревне Самойлиха, муниципальный округ Шатура.

Начальник караула ПСЧ-273 Вячеслав Шипов сообщил, что в 20:19 в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании в частном доме. Оперативно были направлены силы пожарно-спасательных подразделений.

По словам начальника караула, по прибытии первых расчетов дом горел открытым огнем по всей площади. Огнеборцы быстро включились в работу, обнаружив в доме пять газовых бытовых баллонов. Для обеспечения безопасности их эвакуировали в безопасное место. Пожарные стволы были оперативно задействованы для тушения огня и предотвращения его распространения на соседние строения.

К 21:38 пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров, а в 00:50 открытое горение было полностью ликвидировано. Благодаря скоординированным действиям специалистов удалось избежать распространения огня на другие постройки. Пострадавших нет.