Пожарные ликвидировали возгорание в Орехово-Зуевске

В субботу, 4 апреля, сотрудники 301-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выехали для ликвидации возгорания сухой растительности в Орехово-Зуевском городском округе.

Начальник части Андрей Салин сообщил, что днем в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы. Они рассказали о том, что в районе садового некоммерческого товарищества «Сигнал» горит сухая трава и заброшенные постройки.

Прибыв на место, пожарные оценили обстановку и приступили к тушению. Площадь горения составила около 200 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям специалистов возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения пожара на большие площади.

Андрей Салин уточнил: «Поджигать засохшую растительность опасно. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни, и могут нанести значительный материальный ущерб».