Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Одинцове

1 июня в Звенигороде произошел пожар в многоквартирном доме на улице Почтовой. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших по предварительным данным нет.

Возгорание возникло днем в квартире дома № 41/2 на улице Почтовой. Огонь быстро распространился внутри помещения, после чего на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Специалисты локализовали пламя и не допустили его перехода на другие квартиры.

После ликвидации открытого горения пожарные продолжили проливку конструкций. Это необходимо для устранения скрытых очагов тления и предотвращения повторного возгорания. Часть квартир получила повреждения от воды в ходе тушения.

Из дома оперативно вывели около 200 жителей. Для них организовали меры поддержки и временные решения по размещению. Власти уточняют, кто из жильцов не сможет сразу вернуться в квартиры.



«Специалисты помогают жителям с вопросами размещения и оформления необходимых обращений», — сообщили в экстренных службах.

Причины возгорания устанавливаются. Специалисты продолжают обследование здания и оценку ущерба.