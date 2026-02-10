Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Духанино

В среду, 28 января, сотрудники пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» и федеральной противопожарной службы устранили возгорание в производственном здании в деревне Духанино городского округа Истра.

Первый заместитель начальника территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Джубуев сообщил, что сигнал о пожаре поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 08:10. Пожарные незамедлительно отправились на место происшествия.

По словам Альберта Джубуева, в здании находились газовые баллоны и пластик, что создавало риск взрыва и стремительного распространения огня. Из-за опасности возгоранию присвоили ранг №2. В процессе тушения произошло обрушение кровли на площади 1200 квадратных метров. В 11:03 пожар удалось локализовать на площади 3750 квадратных метров, а к 12:35 открытое горение было полностью ликвидировано. Также специалисты взяли пробы воздуха для проверки концентрации вредных веществ. По предварительным данным, пострадавших нет.