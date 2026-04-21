Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Орехово-Зуеве

Во вторник, 21 апреля, сотрудники 301-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы потушили пожар в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе.

По словам начальника части Андрея Салина, в службу «Система-112» позвонили очевидцы, которые сообщили, что в деревне Кудыкино горит одноэтажный кирпичный дом и виден густой дым.

«Прибыв по указанному адресу, работники подразделения создали звено газодымозащитников и развернули две рабочие линии для ликвидации очага возгорания. В ходе проведения разведки выяснилось, что пожар возник в одной из комнат частного дома», — рассказал Андрей Салин.

Возникла угроза перехода огня на соседние дачные постройки. Пожарные оперативно охладили сарай рядом с очагом возгорания, чтобы не допустить распространения огня. Они непрерывно подавали воду и в течение 40 минут боролись с пожаром. Благодаря их оперативной и слаженной работе, распространение огня было предотвращено, а пожар ликвидирован в кратчайшие сроки. Медицинская помощь никому не потребовалась.