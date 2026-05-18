Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Орехово-Зуевском городском округе

В пятницу, 15 мая, сотрудники 301-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» получили вызов и выехали для ликвидации возгорания сухой растительности в Орехово-Зуевском городском округе.

Начальник части Андрей Салин сообщил, что днем в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили о пожаре на пустыре, расположенном на улице 40 лет Октября в городе Ликино-Дулево.

Прибыв на место происшествия, пожарные оценили обстановку и увидели, что огонь может перейти на автомобильные гаражи и частные домовладения. Специалисты незамедлительно приступили к ликвидации очагов горения при помощи ранцевых огнетушителей. Площадь горения составила около 400 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям работников противопожарно-спасательной службы огонь удалось потушить в кратчайшие сроки, не допустив его дальнейшего распространения.

Андрей Салин подчеркнул: «При первых признаках возгорания необходимо звонить по номеру 112». Также он напомнил, что поджигать сухую траву и мусор категорически запрещено. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду, и могут уничтожить не только растительность, но и постройки, а также стать причиной гибели людей и животных.