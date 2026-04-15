Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Дмитрове

Во вторник, 14 апреля, сотрудники отдельного поста 270-й пожарно-спасательной части (Бунятино) ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар на поле между деревнями Подмошье и Новосиньково в Дмитровском муниципальном округе.

Заместитель начальника ПСЧ-270 Петр Солоха сообщил, что местные жители обратились в единую службу экстренных вызовов «Система-112» с информацией о возгорании.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили травяной пал на площади 200 квадратных метров и приступили к ликвидации пожара», — рассказал замначальника части.

Борьба с огнем длилась пять часов. Огнеборцы смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Петр Солоха добавил, что пожарные провели с местными жителями профилактические беседы, напомнив о запрете поджога травы. Специалисты подчеркнули, что травяной пал часто становится источником пожаров в лесах и на торфяниках.