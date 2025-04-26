Пожарные ликвидировали два лесных возгорания в Подмосковье за минувшие сутки

На территории гослесфонда Подмосковья 25 апреля ликвидировали два пожара. Возгорания обнаружили в Озерном и Майском лесничествах при наземном патрулировании и с помощью системы мониторинга. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Пожар на первом участке тушили 12 лесопожарных и шесть единиц техники. Для этого потребовалось более 3,5 часа. На другом — задействовали семь человек и три технических средства, ликвидация заняла около 1,5 часа.

Причины возгораний — действия человека. Подозреваемые в поджогах устанавливаются.

В ведомстве напоминают, что за действия, которые привели к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная отвественность. Для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч, для юридических — до 2 миллионов, а также лишение свободы до 10 лет.