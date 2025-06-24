Пожарные извещатели установят многодетным семьям в Чехове

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят профилактические мероприятия. Представители пожарных служб на постоянной основе выезжают в деревни и СНТ округа, где рассказывают о мерах предосторожности и наглядно демонстрируют способы тушения возникающих пожаров.

В этом году в Чехове произошло 228 пожаров, что почти на 40% больше по сравнению с прошлым. Как правило, причинами возгораний становятся нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Специалисты напоминают, что один из эффективных способов предотвращения пожаров в жилых домах и квартирах — установка дымового пожарного извещателя. В Чехове многодетные семьи и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно получить оборудование. Оно закупается в рамках муниципальной программы.

В качестве дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципалитета повторно произведут опашку в деревнях Петропавловка, Масловка и Панино. В Красных Холмах, Ивачково, Панино, Петропавловке и Радутино обустроят тупиковые проезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, а также разместят и обновят указатели пожарных гидрантов.