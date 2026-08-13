Пожарные извещатели установили в домах многодетных семей в Воскресенске

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу продолжают планомерную работу по обеспечению безопасности. В домах многодетных семей риск возникновения пожаров выше.

Ключевой элемент профилактической работы — автономные дымовые пожарные извещатели. Эти приборы реагируют на появление дыма на ранней стадии возгорания и подают громкий звуковой сигнал, способный разбудить спящих людей и вовремя предупредить об опасности.

В завершение каждого визита сотрудники МЧС вручают родителям красочные памятки с номерами экстренных служб и краткой инструкцией на случай пожара.

Администрация округа подчеркивает важность того, чтобы каждый член семьи, включая детей, знал о верных действиях во время пожара. При обнаружении огня необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных по телефонам: 101 или 112.