Пожарные из Зарайска победили на областном профессиональном конкурсе

Пожарное отделение из Зарайска поучаствовало в финале конкурса спасателей в Орехово-Зуеве. Они показали лучший результат в испытаниях и заняли первое место.

Команды из 14 территориальных управлений проверили свои силы в финале конкурса «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне». Зарайск на нем представили пожарные из ПСЧ-319, представляющие ТУ № 12.

Участники должны были собрать всасывающую линию из двух рукавов и набрать воду из емкости. Затем проложить магистральную линию, установить разветвление, присоединить две рабочие линии и подать воду в магистраль.

После пожарные снимали выдвижную лестницу с автомобиля, поднимались на третий этаж. Вторую линию они поднимали на четвертый этаж учебной башни с помощью спасательной веревки. Время фиксировали по появлению воды из двух стволов.

Лучшими стали пожарные из Зарайска, они выполнили нормативы за 2 минуты 21 секунду. Тренировки к смотру-конкурсу они проводят регулярно.

Отметим, что за победу зарайских пожарных премируют как от «Мособлпожспаса», так и от территориального управления № 12.

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