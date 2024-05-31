Пожарные из Воскресенска напомнили детям правила безопасности

В Воскресенске для детей провели экскурсию в пожарную часть. Мероприятие организовали в рамках недели детской безопасности по инициативе федерального проекта «Крепкая семья» от партии «Единая Россия».

Для ребят провели увлекательную и познавательную программу. Пожарные продемонстрировали инструменты и приборы, используемые при тушении пожаров и спасении людей. Дети также увидели процесс подготовки пожарных к выезду на вызов и оценили скорость их реакции.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что детям напомнили правила пожарной безопасности, а также рассказали как правильно вызывать пожарную службу и оказать первую помощь при ожогах.

В заключение активисты и сторонники партии раздали детям информационные буклеты о пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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