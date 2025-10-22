Пожарные из Серебряных Прудов провели тренировку в средствах защиты

Тренировка проходила на открытом воздухе, на территории подразделения. Как отметил заместитель начальника части Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Михаил Федарков, подобные учения не только позволяют поддерживать на высоком уровне физическую форму, но и, что особенно важно, обеспечивать слаженность и взаимопонимание в звене газодымозащитной службы.

В ходе тренировки, направленной на всестороннее развитие профессиональных навыков, работники противопожарно-спасательной службы выполнили комплекс упражнений. Они были разработаны для улучшения координации движений в условиях ограниченной видимости и тяжелого снаряжения, развития ловкости, тренировки сосредоточенности, концентрации внимания и оперативного мышления. Спасатели отработали различные методы передвижения: быструю ходьбу и бег, а также передвижение на четвереньках по горизонтальной поверхности, имитируя преодоление завалов или перемещение в условиях сильного задымления. Кроме того, в программу включили преодоление специально оборудованной полосы препятствий, требующей не только физической силы, но и тактической смекалки, а также выполнение подтягиваний на перекладине. По итогам занятий, огнеборцы 207-й части справились со всеми поставленными задачами.