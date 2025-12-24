Пожарную часть в поселке Пролетарский открыли после капитального ремонта

В городском округе Серпухов после капитального ремонта открылось здание 304-й части территориального управления № 13 «Мособлпожспаса». Оно находится в рабочем поселке Пролетарский.

В торжественной церемонии приняли участие начальник управления Игорь Тимофеев, сотрудники учреждения, представители администрации, а также другие гости.

Пожарных и спасателей со значимым событием поздравил начальник «Мособлпожспаса» Мянсур Якубов. Он обратил внимание на слаженность работы и высокий профессиональный уровень сотрудников подразделения в Серпухове.

Кроме того, он пожелал им успеха на службе и безопасных дежурств. По его словам, обновленное здание и инфраструктура позволят оперативнее и эффективнее реагировать на происшествия.

«Часть была оснащена современными инженерными системами, обновлены помещения для отдыха и работы личного состава, что соответствует курсу на создание достойных условий для тех, кто ежедневно стоит на страже жизни и имущества граждан», — отметил заместитель начальника территориального управления № 13 Максим Милосердов.

Для личного состава приятным сюрпризом стало вручение от руководства «Мособлпожспаса» сертификата на новый автомобиль повышенной проходимости «Лада Нива».