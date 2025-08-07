Пожарную часть построят в Серебряных Прудах

В округе началось строительство нового модульного пожарного депо по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ. По словам специалистов, проект, реализуемый в рамках программы по модернизации противопожарной службы региона, призван улучшить условия работы и повысить оперативность сотрудников пожарно-спасательной части № 207 Территориального управления № 13 ГКУ «Мособлпожспас».

Благодаря использованию быстровозводимых конструкций, здание будет готово уже в апреле 2026 года. Новое пожарное депо будет представлять собой современный комплекс, спроектированный с учетом всех потребностей сотрудников. В здании будут предусмотрены рабочие кабинеты, учебный класс для повышения квалификации личного состава, комнаты отдыха, столовая, душевые и туалетные комнаты. Кроме того, будут оборудованы служебные помещения, раздевалки и гараж для размещения пожарных автомобилей и специальной техники.

Важным элементом нового депо станет пункт связи, обеспечивающий оперативное взаимодействие с другими экстренными службами. Все помещения будут оснащены современной техникой и оборудованием. Также на территории пожарной части планируется обустроить спортивные комплексы.