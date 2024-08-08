Пожарную безопасность в детском лагере «Звездочка» проверили в Чехове

Заместитель главы Чехова Павел Сибарсов, сотрудники МЧС и муниципальный депутат Константин Безрукавый посетили детский оздоровительный лагерь «Звездочка». Они проверили состояние территории лагеря и уровень пожарной безопасности.

Рабочая поездка прошла по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Комиссия встретилась с персоналом и детьми, провела практическое занятие по профилактике пожаров летом.

«Дети смогли попрактиковаться в использовании первичных средств пожаротушения, осмотреть пожарную машину и задать вопросы специалистам МЧС. Такие мероприятия помогают формировать у детей навыки безопасного поведения и осознание важности соблюдения мер предосторожности на отдыхе», — сказал заместитель главы Чехова Павел Сибарсов.

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