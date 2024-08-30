Пожарную безопасность проверили в доме № 11 на Молодежной улице в Балашихе

Замглавы Балашихи Максим Сидоркин провел обход территорий на Советской и Молодежной улицах. Он проверял содержание дворов, подготовку к осенне-зимнему сезону и пожарную безопасность.

В обходе также поучаствовали представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций округа.

«Вместе с пожарным надзором и сотрудниками МЧС посетили дом № 11 на улице Молодежной. Мы проверили, как работает система пожаротушения именно во втором подъезде на третьем этаже. В конце сентября мы повторно встретимся здесь, проведем противоаварийные тренировки, смоделируем различные ситуации при возникновении пожара», — сказал глава муниципалитета Максим Сидоркин.

Кроме того, комиссия обошла дворы, осмотрела тротуары, дороги и детские площадки. Отметим, что такие мероприятия проходят в округе регулярно.

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