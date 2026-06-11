Пожарную безопасность проверили еще на 70 стройплощадках Подмосковья

В Подмосковье продолжается работа по контролю соблюдения требований пожарной безопасности на строительных площадках. Профилактические визиты инспекторов прошли на 70 объектах высокой степени готовности в 35 муниципалитетах региона.

В поле зрения специалистов оказались строящиеся школы, детские сады, жилые комплексы, производственные и складские объекты.

Особое внимание во время проверок уделяли выполнению противопожарных требований. Наибольшее количество выездов провели в Ленинском округе, где инспекторы посетили 27 объектов. В Домодедове и Химках состоялось по семь профилактических мероприятий, в Красногорске и Подольске — по шесть.

Представителям строительных организаций напомнили о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, запрещается использовать стройгородки для проживания, сушить одежду на отопительных приборах, эксплуатировать нагревательное оборудование без защиты от перегрева, курить вне специально отведенных мест и сжигать мусор на территории объектов.

Кроме того, специалисты акцентировали внимание на важности исправного состояния электросетей и систем пожарной сигнализации, наличии огнетушителей, обеспечении беспрепятственного доступа пожарной техники к гидрантам, складам и строительным площадкам.

Отдельно они указали на необходимость правильного хранения горючих материалов — вдали от мест проведения сварочных и других огневых работ, а также не ближе 24 метров от зданий и сооружений. Не менее важным требованием остается поддержание порядка на территории.