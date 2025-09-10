Пожарную безопасность площадки конкурса «Интервидение» проверили в Одинцове

На площадке международного конкурса «Интервидение-2025» в Подмосковье проверили пожарную безопасность. Сотрудники МЧС и «Мособлпожспас» изучили здание Live Arena в Одинцове, проверили готовность путей эвакуации и навыки персонала действовать при ЧП.