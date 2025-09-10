Пожарную безопасность площадки конкурса «Интервидение» проверили в Одинцове

На площадке международного конкурса «Интервидение-2025» в Подмосковье проверили пожарную безопасность. Сотрудники МЧС и «Мособлпожспас» изучили здание Live Arena в Одинцове, проверили готовность путей эвакуации и навыки персонала действовать при ЧП.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, пожарную безопасность мероприятия обеспечит пожарно-спасательный гарнизон Подмосковья. Конкурс состоится 20 сентября.
Специалисты проверили пути эвакуации, исправность средств пожаротушения, водоснабжение, а также пообщались с сотрудниками центра.
Всего безопасность «Интервидения» будут обеспечивать 133 человека и 34 спецмашины.
