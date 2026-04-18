Пожарной опасности в лесах Московской области 17 апреля не зафиксировано

17 апреля на территории лесного фонда Московской области возгораний не было.

По прогнозам, 18 апреля температура воздуха составит от +4 °C до +8 °C днем и от -4 °C до +4 °C ночью. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны осадки в виде дождя и снега.

На большей части территории Московской области 18 апреля ожидается I класс пожарной опасности. Во второй класс пожарной опасности попадут некоторые лесничества, включая Дмитровское, Егорьевское, Ногинское, Орехово-Зуевское, Сергиево-Посадское и Шатурское.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.