Пожарное депо построят в Озерецком Дмитровского округа

Администрация Дмитровского муниципального округа последовательно реализует мероприятия по созданию пожарного депо в населенном пункте Озерецкое. В конце 2025 года между администрацией округа и компанией «Мега-Мечта» была утверждена дорожная карта по подготовке земельного участка для будущего объекта.

В соответствии с документом застройщик обеспечивает передачу участка муниципалитету, а также выполняет устройство фундаментной плиты и инженерных коммуникаций. Завершить эти работы планируется до сентября 2026 года.

После выполнения подготовительных мероприятий администрация округа направит ходатайство в Правительство Московской области о включении строительства пожарного депо в государственную программу «Безопасность Подмосковья» на 2027–2028 годы. В настоящее время территория Озерецкого находится в зоне нормативного времени прибытия пожарно-спасательных подразделений: обеспечение пожарной безопасности населенного пункта осуществляет пожарно-спасательная часть № 82 города Лобня. Создание нового пожарного депо позволит дополнительно повысить уровень безопасности жителей, сократить время реагирования на возможные происшествия и обеспечить дальнейшее развитие территории с учетом перспектив ее роста.