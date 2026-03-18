Пожарное депо построят в квартале «Ильинские луга» в Красногорске

Пожарное депо возводят в квартале «Ильинские луга» в Красногорске. Монолитные работы вышли на финальную стадию.

Реализацией проекта занимается компания «ПИК». Рабочие также завершают монтаж наружных инженерных сетей в здании площадью три тысячи квадратных метров.

В депо разместят служебные помещения, учебные классы, тренажерный зал и комнаты отдыха. На территории также построят тренировочную башню, стадион и оборудуют площадки, где личный состав будет проходить физическую подготовку.

В квартале «Ильинские луга» уже возвели 28 жилых домов, школу и четыре детских сада. Продолжается строительство еще одной школы, дошкольного учреждения и поликлиники.

Для прогулок предусмотрели пешеходный бульвар, а для игр — современное пространство с космической тематикой, холмами и зонами отдыха.