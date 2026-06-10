Пожарно-тактические учения провели в здании суда в Ногинске

В Богородском округе прошли плановые пожарно-тактические учения. Мероприятие стало важной частью системы обеспечения безопасности на социально значимых объектах и продемонстрировало высокий уровень подготовки пожарно-спасательных подразделений.

Цель учений была комплексной: провести тренировку дежурных караулов Ногинского пожарно-спасательного гарнизона по тушению пожара в административном здании со сложной планировкой, а также отработать действия сотрудников по эвакуации в случае возгорания.

Организаторы смоделировали реалистичный сценарий с учетом особенностей здания: большое количество кабинетов, зоны с ограниченным доступом, потоки людей и необходимость сохранить важные документы.

На территории развернули штаб тушения пожара, обеспечили проходы в здание сотрудников МЧС и доступ к реке Клязьма для забора воды. В учениях задействовали девять машин спецтехники и 40 человек личного состава. Все поставленные цели выполнили в полном объеме.

Подобные учения — не формальность, а необходимая практика, которая помогает выявлять слабые места в системе безопасности, закреплять навыки у сотрудников и поддерживать готовность экстренных служб к оперативному реагированию.